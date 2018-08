Pour Donald Trump, les Etats-Unis auront bientôt 5% de croissance

Donald Trump fait mieux que Bush et Obama, et il le fait savoir. Lors d'un dîner avec des dirigeants d'entreprises, le président américain a déclaré que les Etats-Unis pourrait rapidement atteindre ou dépasser les 5% de croissance.

Ne manquant jamais de souligner les bienfaits de sa politique, Donald s'est écrié : "Comme vous le savez, nous sommes en train d'enregistrer des records (...) du PIB. Personne ne pensait être au-dessus, ni même près de 2 (pour cent), et nous sommes à 4,1 !". Il faisait référence au rythme d'expansion de la croissance qui a atteinr, au deuxième trismstrtre, sont taux le plus fort depuis 4 ans. Le président américain a ajouté qu'avec les accords comemrciaux à venir l'économie américaine pourrait "aller beaucoup plus loin".

D'après et les estimations de son staff, le tristmetre prochain "pourrait être dans les 5% voire plus si les bons accords commerciaux sont signé".