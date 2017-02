Pour la DGSE, la Russie préparerait une cyberattaque lors de l'élection présidentielle afin de faire gagner le Front national

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rugby: le rachat de Gloucester par Altrad examiné lundi et mardi

Fillon en campagne malgré de nouvelles révélations et le désarroi de ses troupes

Vendée Globe: arrivée du 8e Nandor Fa (Spirit of Hungary)

Cour des comptes: rapport annuel et contrôle des dépenses publiques

En savoir plus

Le 28 octobre dernier, "les partis politiques ont été convoqués au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale" afin de participer à un séminaire de "sensibilisation à la sécurité numérique". Les représentants ont ainsi pu récupérer une clé USB sur laquelle se trouve un "guide d'hygiène informatique". Le Canard Enchaîné précise que tous les partis étaient présents "sauf le Front national. Pourtant invitée, la formation d'extrême droite a décliné".

Autre possibilité : révéler les mails et données confidentiels des adversaires du Front national. "La cyberattaque est en préparation. Le niveau d'alerte est tel qu'un prochain conseil de défense à l'Élysée est programmé sur le sujet" explique le journal.

Les services secrets russes vont-ils s'immiscer dans la présidentielle française ? Ce serait en tous cas la crainte de la DGSE, selon des informations du Canard enchainé, qui évoque le sujet dans sa dernière édition. Leur but : favoriser une élection du Front national. Selon le journal satirique, les espions russes seraient déjà en train de préparer une campagne virale en faveur du parti de Marine Le Pen, grâce à leurs robots capables d’inonder les réseaux sociaux de messages de soutien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres