Pour Daniel Fasquelle, Emmanuel Macron veut "faire disparaître" la droite

Ce jeudi 10 août sur RTL, Daniel Fasquelle député LR du Pas-de-Calais s'est alarmé de la potentielle disparition de la droite en France. "La droite a disparu dans un certain nombre de pays en Europe. Je pense à l'Autriche ou à la Grèce. Il y a un vrai risque en France", a déclaré celui qui veut sauver sa famille politique.

Après la création de son mouvement "Sauvons la droite", Daniel Fasquelle pourrait annoncer sa candidature à la présidence LR.

En attendant, il réalise un tour de France à la rencontre des militants de son parti. "Je me réserve la possibilité de prendre ou non cette décision. Si je suis candidat, ce sera avec une équipe et autour d'un projet", explique-t-il.

S'il est aussi inquiet de l'avenir de sa famille politique, c'est parce qu'il estime que le projet d'Emmanuel Macron est de "faire disparaitre" la droite. "C'est le projet d'Emmanuel Macron, de nous faire disparaître", fustige-t-il au micro de RTL.