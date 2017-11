Pour le Conseil d'Etat, Dieudonné peut jouer son spectacle à Marseille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pourtant, fin 2013 et début 2014, plusieurs représentations de l'humoristes à Nantes et Tours avaient été interdites. Le même Conseil d'Etat estimant qu'à l'époque, le risque de troubles à l'ordre public était réel.

La mairie avait déclaré fin septembre qu' "Une ville multiculturelle comme Marseille ne peut pas accepter un spectacle qui, au prétexte d'humour, divise, fracture et oppose". Un revirement de situation qui avait été suspendu par le tribunal administratif de Marseille face à l'incapacité de la ville de prouver le risque de "troubles à l'ordre public". Une décision qu'est venue confirmer la plus haute juridiction administrative du pays.

Le Conseil d'Etat a jugé que l'action de la ville de Marseille qui tente d'interdire la tenue du spectacle de l'humoriste controversé le 19 novembre prochain est une "atteinte grave à la liberté d'expression". L'humoriste remporte donc la baaille judiciaire qui l'oppose la cité phocéenne depuis plusieurs semaines. Dans cette affaire, la ville qui avait loué la salle dans laquelle devrait se produire Dieudonné s'était rétracté le 18 septembre à cause des "multiples condamnations de Dieudonné pour des propos antisémites et un risque de trouble à l'ordre public".

