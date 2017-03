Pour Christiane Taubira, Macron n’a "pas de racines, pas de ressort, pas de références"

Christiane Taubira s'est attaquée à Emmanuel Macron, ce dimanche, lors du Grand Rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews. L'ancienne ministre de la Justice, qui soutient Benoît Hamon, n'a pas mâché ses mots contre son ancien collègue, qui entend transcender le clivage français. "La gauche a une histoire dans ce pays, la droite républicaine a aussi une histoire. Cette histoire n’est pas faite de fantaisies ni d’anecdotes. Elle est faite d’ancrage dans des idéaux, avec des doctrines qui se sont élaborées au fil du temps, au fil de l’Histoire" a-t-elle expliqué, critiquant "les gens qui n’ont pas de racines, qui n’ont pas de ressort, qui n’ont pas de références.

Pour ma part, je m’instruis de l’Histoire, de façon à être en capacité de produire les réponses contemporaines, modernes".

La réponse est venu de l'avocat Jean-Pierre Mignard, lui aussi invité lors de ce rendez-vous politique. "Ça, ça voudrait dire ‘Emmanuel Macron n’a pas d’histoire'. Bien sûr qu’il a une histoire", juge ce proche de François Hollande. "C’est une histoire politique français qu’on peut identifier. Lorsqu’il fustige en des termes très violents la colonisation, c’est Clémenceau en 1885, lorsqu’il fustige le racialisme de Ferry. C’est Chaban-Delmas et la Nouvelle société. C’est Michel Rocard. C’est, à l’intérieur de la droite et de la gauche, deux courants de pensée qui ont toujours été interdits de travailler ensemble par le système électoral et l’organisation de la 5ème République."