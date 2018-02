Pour Caroline de Haas, "un homme sur deux ou trois est un agresseur"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pierre Vaultier en or en snowboardcross, 6e médaille française

En savoir plus

Dans une interview accordée à L’Obs, Caroline de Haas a estimé qu'«un homme sur deux ou trois est un agresseur». «Aujourd'hui, il est admis qu'une femme sur deux a été victime de viol, d'agression ou de harcèlement. En revanche, ce qui n'imprime pas, c'est la conclusion qu'il faut en tirer. A savoir qu'un homme sur deux ou sur trois est un agresseur », a expliqué la cofondatrice du mouvement Osez le féminisme. Rapidement, cette phrase a fait le tour de la Toile et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres