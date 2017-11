Pour Carla Bruni, Nicolas Sarkozy aurait pu être "prophète" ou "prêtre" dans une autre vie

Invitée sur TV5 Monde pour promouvoir son dernier album de reprises French Touch, Carla Bruni a, comme souvent, eu quelques mots sur son époux, Nicolas Sarkozy. "Mais mon mari, dont on connaît la carrière, est un homme de scène. C'est un homme qui est monté sur scène toute sa vie. Quand on fait un meeting et qu'on entraîne la quantité de gens qu'il a entraînée dans sa vie...", a remarqué l'ancienne première dame.

"Dans une autre époque il aurait fait prophète"

"Je vous signale que mon mari est de loin le meilleur homme politique que la France ait jamais eu", a-t-elle ajouté. Pour la chanteuse, lorsque son époux s'exprime sur scène, il est "très impressionnant".

Selon elle, cet avis est partagé même par "les gens qui ne pensent pas ou qui ne sont pas d'accord avec lui".

Elle pense même "que dans une autre époque il aurait fait prophète". "Il aurait pu faire tous les métiers qui impliquent de parler aux gens. Il aurait pu être psychanalyste, il aurait pu être prêtre. Il a un feeling des gens".