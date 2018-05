Pour Bayrou, les étrangers présentant des risques devraient être "renvoyés"

Samedi 12 mai, un homme d'origine tchéchène, Khamzat Azimov, a agressé des passants au couteau dans le quartier de l'Opéra, à Paris. Un homme est mort et quatre personnes ont été blessées. Cinq jours après cette attaque, le président du MoDem et ancien ministre de la Justice, François Bayrou, a accordé une interview à Sud Ouest.

Manque de vigilance de la part du voisinage

Revenant sur les faits du week-end dernier, il a indiqué qu'"on devrait pouvoir renvoyer dans leur pays" les personnes étrangères susceptibles de faire courir des risques à la société française.

"Le droit n'autorise pas la mise en détention de gens qui n'ont commis aucun délit ou crime", a indiqué tout d'abord le maire de Pau.

Et d'ajouter : "Mais s'il s'agit de personnes étrangères susceptibles de faire courir des risques à la société française, alors on devrait pouvoir les déclarer indésirables et les renvoyer dans leur pays". En outre, selon lui, "ce qui manque le plus, c'est le renforcement de la vigilance de la famille ou du voisinage".