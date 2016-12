Pour avoir rejoint Marine le Pen, il est exclu du Grand Orient de France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Actualités du monde Les tops et flops de L1: du bel automne niçois au mercato parisien

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Rétro 2016: Blatter, Platini et les autres de la Fifa, que sont-ils devenus'

Bethléem attend plus de touristes à Noël

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Joueur africain de l'année: Aubameyang, Mahrez et Mané finalistes

En savoir plus

La décision d’exclusion est revenue à la chambre suprême de justice maçonnique. Elle a jugé que le programme du Rassemblement Bleu Marine n’était pas compatible avec les principes maçonniques : « Ce frère a annoncé son appartenance et son soutien à un groupement qui développe des thèses radicalement incompatibles avec les engagements que prend tout franc-maçon lors de son initiation. Il appelle à la discrimination, à la haine et à la violence envers les personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres