Pour Arnaud Montebourg, "Macron est monsieur X"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Renault. La CFDT signe l'accord social sur l'emploi et la flexibilité

En savoir plus

"Il y a une demande de nouveauté et de réflexions nouvelles", juge Arnaud Montebourg. "Je ne suis pas sûr que les propositions d’Emmanuel Macron, qui pour l’instant ne sont pas connues, soient très nouvelles", nuance-t-il cependant. "J’ai compris qui’ voulait augmenter la CSG. Moi je propose de la baisser sur les petits salaires et les petites retraites. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont pâti de l’austérité fiscale dans laquelle Emmanuel Macron a une certaine forme de responsabilité", a-t-il notamment souligné.

Invité lundi d'Europe 1, Arnaud Montebourd a été interrogé sur le succès d’Emmanuel Macron. Ayant réuni près de 15 000 personnes porte de Versailles début décembre, le fondateur d’"En Marche !" rassemble de plus en plus de personnes lors de ses meetings alors que Manuel Valls se contente de peu (200 sympathisants lors de son passage à Liévin ce dimanche).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres