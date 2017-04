Pour l'après-Elysée, François Hollande cherche un bien immobilier en Corrèze

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Michelle et Barack Obama en vacances en Polynésie française

Guyane: réseaux sociaux et radios en continu, piliers de la mobilisation

Les concours reportés à cause du cyclone Cook en Nouvelle-Calédonie

En savoir plus

Le 14 mai prochain, François Hollande quittera l'Élysée. Si le chef de l'Etat n'a pas donné de franches indications quant à son futur professionnel, il aurait une idée quant à un de ses futurs lieux de vie : la Corrèze. Encore faut-il y trouver un pied-à-terre. "Il a missionné quelques personnes pour le faire, dont moi", a affirmé Bernard Combes, le maire de Tulle et conseiller de François Hollande à l’Élysée, à France Bleu Limousin . "Au minimum dans le proche territoire de Tulle" précise l'édile.

