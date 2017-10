Pour Anne Hidalgo, la voiture individuelle "n'est plus le schéma d'aujourd'hui"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous arriverons peut-être bien avant 2030 à ce qu'il n'y ait plus de véhicules à essence ou diesel à Paris, parce que les comportements, les constructeurs, l'innovation, vont être là au rendez-vous", a-t-elle ajouté, soulignant que "la question interdire ou ne pas interdire n'a pas de sens. Aujourd'hui, on fixe un cap."

Pour la maire de Paris, ne plus avoir de véhicules à motheur thermique dans la capitale à l'horizon 2030 est "une trajectoire qui m'intéresse, à laquelle je souscris complètement, qui sera ensuite discutée au Conseil de Paris et qui sera votée, si c'est une trajectoire que nous voulons, au printemps 2018".

Lors d'une présentation de son bilan de mi-mandat, ce samedi dans le IVe arrondissement, elle a rappelé que le nombre de jours de dépassement de seuil d'alerte de pollution n'a jamais été aussi élevé et que, de ce fait, il y a "une obligation d'agir vite, même si c'est très compliqué".

Anne Hidalgo, qui a annoncé ce jeudi la volonté de la mairie de Paris de bannir tous les véhicules à moteurs thermiques des rues de la capitale en 2030, estime sa décision justifiée par le fait que "posséder sa voiture individuelle, tout seul, c'était le schéma des 30 Glorieuses, ce n'est plus le schéma d'aujourd'hui".

