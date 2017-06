Pour Angela Merkel, l'avenir de l'UE à 27 passe avant les négociations du Brexit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

100 millions euros d’investissements et au moins dix nouvelles attractions d’ici 2021: voici les changements attendus à Walibi dans les prochaines années

Brexit: May va présenter son projet

GB: May va présenter son projet pour "protéger" les droits des citoyens de l'UE après le Brexit

En savoir plus

"Cela doit se ressentir sur les emplois, mais aussi dans la politique de la défense et dans le combat contre le terrorisme", a-t-elle ajouté.

La chancelière allemande dit croire "que la créativité et les nouveaux élans qui viennent d'Allemagne et de France peuvent être bons pour tous".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres