Pour l'Académie nationale de médecine, il y a trop de pictogrammes pour les femmes enceintes sur les médicaments

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le dealer présumé donne son adresse sur Snapchat... et voit la police débarquer chez lui

Le Premier ministre S.B.M a reçu en audience, ce jeudi 15 février, le groupe d’experts des Nations unies sur le régime des sanctions au Mali composé de Ruben de Koning (Pays Bas) chargé des questions de défense et coordinateur du groupe,

Opposition malienne : Entre ambition et politique du “ventre” !

Diago : Populations et Faya Immobilière au bord de l’affrontement

Sensibilisation et information sur l’emploi des jeunes : La jeunesse de la commune III à l’écoute du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle

EDF a souffert en 2017 et attend un "rebond" cette année

Présidentielle en Russie: face à Poutine, sept candidats et un grand absent Le 18 mars prochain se tiendra la présidentielle en Russie. Vladimir Poutine, ultra favori, sera opposé à sept...

En savoir plus

L'Académie nationale de médecine souhaite donc que le gouvernement revoie le décret, signé en avril dernier par l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve. "Seules les substances ayant fait la preuve de leur effet délétère pour la grossesse humaine devraient être visées (...) avec apposition d'un pictogramme 'Interdit'. Pour les autres substances, aucun pictogramme ne devrait être apposé", a-t-elle écrit, ajoutant que les discussions avec les pharmaciens et les médecins "devraient suffire".

"Ce sont 60 à 70% des spécialités qui pourraient être concernées au lieu de 10%" avec la réglementation antérieure, a-t-elle souligné dans un communiqué, affirmant que cette démultiplication des pictogrammes "ne permettra pas de claire distinction entre les niveaux de risque des substances et diluera l'objectif initial". Selon l’instance scientifique, certaines femmes enceintes "pourraient préférer s'abstenir de tout traitement, même indispensable".

Depuis mi-octobre, la réglementation oblige à apposer sur l'emballage des médicaments, la mention "danger" avec la silhouette d'une femme enceinte dans un triangle rouge, ou "interdit" avec cette silhouette barrée de rouge, s'il y a un risque de toxicité pour le fœtus. Le décret laisse aux industriels une vaste marge d'interprétation pour décider d'apposer ou non ces pictogrammes. Environ les deux tiers des médicaments sont concernés par ce décret. Vendredi 16 février, l'Académie nationale de médecine, a salué "une intention louable", mais a critiqué "des effets préjudiciables".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres