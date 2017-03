Pour 75% des Français, François Fillon aurait dû retirer sa candidature après sa mise en examen

Entre François Fillon et les Français, le désamour s'accentue de jour en jour. Un nouveau sondage Odoxa pour France Info donne des indications alarmantes pour le candidat de la droite. Ainsi 75% des Français estiment que ce dernier aurait dû retirer sa candidature après sa mise en examen, mercredi. Il n'était "que" 61% le 3 février dernier. Si les sympathisants de gauche et du Front national sont largement majoritaires sur cette position, ceux de la droite sont facturés : 58% d'entre eux pensent que François Fillon doit encore se maintenir.

Résultat, la popularité de l'ancien Premier ministre est en chute libre. 78% des Français ont une mauvaise opinion de lui alors qu'il battait des records de popularité lors de la primaire de droite. Pour 46% des sondés, il reste tout de même un homme "courageux" (-8 points par rapport à janvier). Après cela se complique : seulement 23% d'entre eux le jugent convaincant (-16), 21% le pensent "proche des préoccupations des Français" (-10) et seulement 10% le jugent "honnête" (-22).

Quant à Marine Le Pen, 67% des Français estiment qu'elle a tort de ne pas se rendre aux convocations des juges.

Enquête réalisée sur internet les 15 et 16 mars 2017 auprès d'un échantillon de 1 006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 250 sympathisants de gauche, 175 sympathisants de droite hors FN, et 171 sympathisants du FN.