On pourrait penser que ses propos tenus devant les étudiants de l’EM Lyon l’ont affaibli. Pourtant, selon le sondage "L'Opinion en direct" de l'institut Elabe, publié par BFMTV ce mercredi 21 février, aux yeux des électeurs de droite, Laurent Wauquiez sort renforcé de la polémique des enregistrements.

Pour 70% des Français, Laurent Wauquiez a eu "raison" d'assumer ses propos

Concernant ses récentes déclarations, 58% des sondés ne les ont pas trouvées "choquantes".

70% des Français affirment qu’il a eu "raison" d'assumer ses propos. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen le soutiennent avec des taux d'approbation respectifs de 79%, 78% et 76%. Les électeurs d'Emmanuel Macron sont partagés. En effet, 58% pensent qu'il a bien fait et à 42% qu'il s'agissait là d'une faute.

80% des sympathisants de droite l’estiment "autoritaire" (soit + 19 points par rapport à la précédente mesure réalisée fin novembre) et 85% d’entre eux lui attribuent volontiers un certain "dynamisme". Pour 69% des interrogés, il "veut vraiment changer les choses" et "comprend les gens " selon 58% des sondés (soit +6 points). En outre, 53% lui prêtent aussi les qualités nécessaires pour être président de la République. En revanche, Laurent Wauquiez "perd onze points au niveau de son capital sympathie, encore fort à droite de 58%", note BFMTV, et son "honnêteté" ne suscite que 59% d'approbation (soit -4 points). En outre, sa "capacité à rassembler la droite" ne convainc plus que 46% des sondés.