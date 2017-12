Pour 47% des Allemands, Angela Merkel devrait se retirer avant 2021

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette année la popularité de la chancelière allemande, au pouvoir depuis 2005, a fortement baissé surtout depuis les législatives d'octobre dernier. A l’époque, 44% des Allemands voulaient la voir aller au terme de son mandat et 36% se disaient favorables à un départ anticipé.

47% des Allemands pensent qu’Angela Merkel ne resterait pas à son poste jusqu’à la fin de son mandat en 2021, selon un sondage pour l'agence de presse DPA publié ce mercredi 27 décembre. Seuls 36% des Allemands désirent qu’elle reste en place jusqu'à la prochaine échéance électorale. Une étude qui intervient alors les négociations en vue d'une coalition entre le bloc conservateur mené par la chancelière et le parti social-démocrate (SPD) doivent débuter le 7 janvier. Elles déboucheront soit sur la reconduction d'une large coalition, soit sur un gouvernement minoritaire.

