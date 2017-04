Pour ses 100 jours au pouvoir, Donald Trump se félicite de "son bilan très productif" et fustige la presse

Un bain de foule pour oublier les critiques. Samedi, Donald Trump a célébré son 100e jour au pouvoir entouré de ses partisans en Pennsylvanie. Lors d'un meeting dans la ville d'Harrisburg, le président américain a déclaré que ces "cent premiers jours ont été très palpitants et très productifs. Nous remporterons chacune des grandes, grandes batailles à venir". Et d'insister : "Nous avons été dans l'action ces cent jours"... malgré les revers sur l'assurance santé et la suspension par la justice de son décret anti-immigration.

En se rendant en Pennsylvanie, le milliardaire a surtout fait le choix de ne pas participer au traditionnel dîner des correspondants, un rendez-vous d'autodérision pour les présidents américains en exercice. Mais s'estimant maltraité par les médias, Donald Trump a snobé l'événement, une première pour un locataire de la Maison-Blanche depuis 1981.

"Les acteurs de Hollywood et les médias de Washington sont en train de se consoler mutuellement dans les salons d'un hôtel de la capitale" a-t-il ironisé. "Je ne saurais être plus enchanté de me trouver à 200 km du marécage washingtonien. Nous avons ici une foule beaucoup plus nombreuse et de bien meilleure qualité, n'est-ce pas?".