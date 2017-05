Portugal : deux bergers de Fatima déclarés saints par le pape

Deux petits bergers, Francisco Marto et sa soeur Jacinta, ont été déclarés saints par le pape, ce samedi à l'occasion d'une messe dans le sanctuaire de Fatima au centre du Portugal. Le pape François a prononcé, en portugais, la rituelle formule de canonisation: "Nous déclarons saints les bienheureux Francisco Marto et Jacinta Marto et nous les inscrivons sur la liste des saints, en décrétant qu'ils soient vénérés en tant que tels par toute l'Eglise".

Cette canonisation a eu lieu sur les lieux où les deux enfants et leur cousine ont déclaré avoir vu la Vierge Marie à plusieurs reprises. Ces apparitions, dont les messages prophétiques portent sur la prière et les fins dernières, ont d'abord été l'objet de méfiance, aussi bien de la part des autorités civiles que des autorités religieuses. Elles ont été officiellement reconnues par l'Église catholique romaine en 1930. Depuis cette date, le succès populaire du pèlerinage à Fatima, ont transformé ce lieu d'apparition en un grand centre de pèlerinage.

Les six apparitions de la "dame en blanc" que seuls virent les trois petits paysans furent ensuite accompagnées de phénomènes insolites constatés le 13 octobre par 50.000 à 70.000 curieux, venus assister à une "danse du soleil".