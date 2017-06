Portugal : au moins 57 morts dans un feu de forêt "d'une violence inouïe"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Près de 600 pompiers et 190 véhicules étaient toujours mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche pour lutter contre cet incendie.

Dans un contexte de canicule et d'orages secs, le feu s’est déclaré samedi après-midi dans la commune de Pedrogao Grande, dans le district de Leiria. Les flammes se sont propagées sur quatre fronts, touchant plusieurs villages et piégeant de nombreux automobilistes "sur la route reliant Figueiro dos Vinhos à Castanheira de Pera".

Parlant d'un incendie "d'une violence inouïe" et précisant que "le nombre de victimes pourrait encore augmenter".

"Malheureusement, c'est sans doute la plus grande tragédie que nous ayons connue ces dernières années sur le front des incendies de forêt", a déclaré le premier ministre portugais Antonio Costa, qui s'est rendu au siège de la Protection civile près de Lisbonne.

Nuit de cauchemar au Portugal. Un feu de forêt a fait plusieurs dizaines de morts et une cinquantaine de blessés samedi dans la région de Leiria, dans le centre du pays.

