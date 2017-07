Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a démissionné

Nouveau chamboulement dans l'organigramme de la Maison-Blanche. D'après des informations du New-York Times, le porte-parole de la présidence américaine Sean Spicer a présenté sa démission ce vendredi. Cette dernière aurait pour cause la nomination par Donald Trump de Anthony Scaramucci au poste de directeur de la communication de la Maison blanche.

Cet homme d'affaires de 53 ans, fondateur de Skybridge Capital, et vieux soutien de Trump, va remplacer dès le mois prochain Michael Dubke, qui a démissionné en mai dernier. Le quotidien américain souligne que la nomination de Scaramucci serait un choix personnel du président, un choix approuvé par sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner, contre l'avis du secrétaire général de la Maison Blanche.

Sean Spicer, qui occupait les deux fonctions de porte-parole et de directeur de la communication, était devenu célèbre pour ses points de presse à la fois combatifs et surréalistes. D'après les rumeurs, il était menacé depuis plusieurs semaines, Donald Trump se plaignant du désordre autour de sa communication et du manque de soutien de Spicer face aux journalistes.