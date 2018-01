Un porte-parole de LREM démissionne après une polémique sur d'anciens tweets injurieux

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ces derniers jours, des tweets que j'ai publiés entre 2011 et 2013 lorsque j'étais étudiant à Sciences Po ont suscité une vive polémique, mais aussi des déceptions", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter.

Il a préféré jeter l’éponge. Fraîchement nommé au poste de porte-parole de La République en marche (aux côtés de Laetitia Avia et de Gabriel Attal), Ryan Nezzar a annoncé sa démission du mouvement lundi soir, après avoir été épinglé pour d'anciens tweets injurieux envers des personnalités politiques.

