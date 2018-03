Portable à l'école : Blanquer annonce un "article législatif prochainement"

Le portable à l'école, c'est terminé ! Dès la rentrée prochaine, la loi s'en mêle, comme le souligne le ministre de l'Education, ce matin. "Les téléphones portables seront interdits à partir de septembre prochain dans les collèges" a souligné Jean-Michel Blanquer sur France Inter. "Ce sera l'objet d'un article législatif prochainement" dont le texte sera examiné "au cours des prochaines semaines."

"Cette interdiction pourra se réaliser de différentes façons : de la plus souple à la plus dure" précise-t-il.

La plus dire consiste "interdire tout simplement" le portable à l'école et donc à le "confisquer" si besoin. "La version la plus souple, comme cela existe aussi dans certains collèges, c'est de pouvoir l'enfermer dans un petit sac spécifique à l'intérieur du cartable pour pouvoir le ressortir s'il y a des usages pédagogiques, s'il y a des urgences" précise le ministre.