Popularité : troisième mois de baisse pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe

Les mois se suivent et commencent à se ressembler dans les sondages pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Le premier perd deux points de bonnes opinions, à 42%, et le second en perd trois, à 43%, selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour le journal du dimanche (JDD).

En baisse continue depuis décembre, le chef de l'État, avec 42% de satisfaits et surtout 57% de mécontents, égalise ainsi son record d'impopularité d'août 2017.

La chute est particulièrement rude chez les retraités : il perd sept points, à 41%, dans cette frange de la population, mécontente de la la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).

Emmanuel Macron reste toutefois légèrement plus populaire que ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy à cette même période (31% en mars 2013 pour le premier, 37% pour le second en 2008), rappelle le JDD.

Edouard Philippe, lui, subit le mécontentement lié à la limitation à 80km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Avec 54% d'insatisfaits (et 43% de satisfaits, en baisse de trois points), le Premier ministre, Édouard Philippe, n'a quant à lui jamais été aussi impopulaire.

* Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 9 au 17 mars 2018, auprès d’un échantillon de 1.946 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie d'agglomération.