Popularité : nouvelle dégringolade d'Emmanuel Macron

Sa cure de silence médiatique pendant l'été ne lui a pas été bénéfique, loin de là : après une baisse de 10 points observée en juillet, la cote de popularité d'Emmanuel Macron enregistre à nouveau une très forte baisse de 14 points en août, avec 40% de personnes satisfaites, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD).

Plus précisément, 36% des sondés se disent "plutôt satisfaits" (-11) et 4% sont "très satisfaits" (-3) du président Macron. A l'inverse, le total des mécontents passe de 43% à 57%, se répartissant entre "plutôt mécontents" (37%, +9) et "très mécontents" (20%, +5).

Le JDD rappelle à la même période, Nicolas Sarkozy recueillait 69% d’appréciations favorables en 2007 ; et François Hollande, 54% de jugements positifs en août 2012

Le Premier ministre Edouard Philippe enregistre également une forte baisse, passant de 56% à 47% de satisfaits, dont 45% "plutôt satisfaits" (-7) et 2% "très satisfaits" (-2) .

32% des sondés se disent "plutôt mécontents" (+5) et 13% "très mécontents" (+3).

Enquête réalisée en ligne et par téléphone par l'Ifop les 25 et 26 août auprès d'un échantillon de 1 023 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.