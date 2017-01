Popularité : Macron toujours en tête, Hamon monte en flèche

Les fêtes profitent à tous ! Le baromètre de popularité Odoxa, réalisé pour l'Express, France Inter et la presse régionale, voit la popularité de presque toutes les personnalités politiques étudiées en hausse. A commencer par le plus populaire : Emmanuel Macron qui obtient 40% de bonnes opinions (+4), suivi d'Alain Juppé 34% (+1) et François Fillon (32%,+1). Ex-æquo, Jean-Luc Mélenchon gagne ainsi 8 points de popularité. Arnaud Montebourg (28%, +8) et François Bayrou (28%, +5) suivent mais c'est Benoit Hamon qui réalise la meilleure progression (23%, +9), égalant ainsi la popularité de Manuel Valls.

De son côté, Marine Le Pen perd 1 point pour 26% d'opinions favorables.

Dans les détails, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité préférée des sympathisants de gauche (53%, +9). Arnaud Montebourg (40%, +8), Benoit Hamon (39%, +10), manuel Valls (37%, +3) et Vincent Peillon (25%, +13) réalisent de belles progressions. A droite, François Fillon est toujours très populaire malgré un retrait d'un point (77%). La meilleure progression à droite étant encore pour… Benoit Hamon (16%, +10).

Concernant la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg est en tête, concernant la popularité (28%) devant Manuel Valls et Benoit Hamon (23%).

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet les 12 et13 janvier 2017 avant et après le 1er débat de la primaire de la gauche. Échantillon de 984 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 452 personnes interrogées avant le débat et 532 personnes interrogées après le débat.