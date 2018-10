Popularité : Macron stagne bas, Philippe progresse fortement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sondage réalisé du 13 au 20 octobre (le remaniement a eu lieu le 16 octobre) auprès d'un échantillon de 1968 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Edouard Philippe remonte en particulier chez les personnes âgées et les retraités (+9 points), mais aussi auprès des sympathisants des Républicains (+6 points) et ceux du PS (+10 points). Édouard Philippe, avec 91% de satisfaits, figure même 5 points devant Emmanuel Macron (86%) chez les sympathisants LREM… Un comble !

Face à Macron, " Philippe apparaît calme et posé, modeste et rassurant", ajoute-t-il.

Un petit état de grâce pour le Premier ministre. Alors qu'Emmanuel Macron stagne à 29% de satisfaits dans le baromètre mensuel Ifop pour le JDD, le même chiffre que le mois dernier, Édouard Philippe, lui, gagne 7 points avec désormais 41% d'opinions favorables. Soit 12 points de plus que le président de la République. Un écart net et inédit sur le quinquennat. "Il y a une sorte de petit état de grâce d'Édouard Philippe, déconnecté de la popularité présidentielle alors que, précédemment, Macron tirait Philippe vers le haut ou vers le bas", note Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

