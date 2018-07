Popularité : Macron encaisse l'affaire Benalla et recule peu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h24 Brexit: Salvini conseille à May de se montrer plus dure dans les négociations AFP

Un premier but acrobatique pour Xherdan Shaqiri avec Liverpool

Brexit: Salvini conseille à May de se montrer plus dure dans les négociations

Mikey Garcia unifie les titres légers WBC et IBF en battant Easter Jr

France: une mère et son bébé se noient en tombant d'un pédalo

En savoir plus

Signalons néanmoins que ce sondage a été réalisé en deux temps : d'abord les 18 et 19 juillet, alors que l'article du Monde révélant l'affaire a été publié le 18 juillet, puis le 25 et le 27 juillet. Sur cette deuxième vague, il perd 4 points, à 37% de satisfaits. L'impact est donc bien là, même si, une fois les deux vagues reconstituées, le chef de l'Etat est mesuré à 39%.

Cette enquête Ifop montre que sa cote de popularité a légèrement reculé, passant de 40 à 39% de satisfaits. Certes, avec seulement 39% de personnes interrogées se disant "satisfaites" de son action, il bat ses scores les plus bas, mesurés à 40% en juin dernier et en août 2017.

Emmanuel Macron peut pousser un soupir de soulagement. Après la surprise du baromètre Harris Interactive – Délits d'Opinion publié samedi, qui montre que 42% des personnes interrogées font confiance au chef de l'Etat, c'est-à-dire deux points de plus que son score du mois dernier dans le même baromètre, c'est ce dimanche autour du JDD de publier la livraison mensuelle de son baromètre de popularité.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres