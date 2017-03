Popularité : Macron brille, Fillon sombre

L'élection est loin d'être jouée mais les "affaires" plombent sérieusement François Fillon qui chute à 25% alors qu'il atteignait 54% lors de sa victoire à la primaire, en novembre dernier. Son ex-rival Alain Juppé reste le leader du classement avec 60% d'opinions favorables, devant le Premier ministre Bernard Cazeneuve (53%) et… Emmanuel Macron (52%), seul candidat dans le top 5. Suivent Jean-Pierre Raffarin (50%), François Bayrou (49%) et Martine Aubry (48%).

Du côté des autres candidats à la présidentielle, Benoît Hamon atteint 47% de bonnes opinions, devant Jean-Luc Mélenchon (46%) et Marine Le Pen (33%).

Enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 10 au 11 mars 2017.