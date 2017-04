Popularité : Macron accuse le coup, Le Pen grimpe, Mélenchon perd des points

Toujours en tête mais… Selon un sondage Odoxa pour L'Express diffusé jeudi, Emmanuel Macron reste la personnalité politique qui suscite le plus de soutien. Mais le candidat d’En Marche ! perd 4 points par rapport à la dernière étude. Avec 41% d'opinions favorables, le candidat d'En Marche! devance Jean-Luc Mélenchon (38%), qui connait lui une baisse de deux points. C’est auprès des sympathisants de gauche ( – 6) et surtout du Parti Socialiste ( – 17), que le candidat de la France insoumise perd le plus de popularité.

Alain Juppé (37%, +1) est troisième, devant Marine Le Pen qui bondit de 4 points.

A noter la cinquième place de Jean Lassalle, qui profite de son atypique campagne électorale. Du côté de l'exécutif, François Hollande gagne un point de popularité, mais stagne à un niveau toujours très bas (22%). Le Premier ministre Bernard Cazeneuve perd de son côté 3 points et se retrouve à 39%,

Par ailleurs, le sondage dresse un classement des personnalités désapprouvées par les Français. Le podium de cette catégorie est constitué de François Fillon, en tête avec 58% de "rejets" exprimés, suivi de Marion Maréchal-Le Pen (53%), Marine Le Pen (51%) et Christiane Taubira (51%).