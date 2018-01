Popularité : légère baisse pour Emmanuel Macron ; chute pour Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Premier ministre perd, lui, 5 points et passe pour la première fois derrière Emmanuel Macron en termes de popularité, avec 49% de satisfaits. Cette baisse s'explique, selon l'Ifop, par la décision impopulaire du gouvernement de baisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 kilomètres/heure sur les routes nationales et départementales.

Le président fait mieux que ses prédecesseurs au même moment dans leurs quinquennats respectifs : Nicolas Sarkozy était alors à 47% de satisfaction et François Hollande était déjà dans les tréfonds de l'opinion, à 38%.

Malgré ce léger repli, le président de la République garde l'adhésion de 50% des sondés, contre 49% qui ne lui font pas confiance (1% ne se pornonce pas). Emmanuel Macron perd notamment beaucoup (10 points) dans les rangs des sympathisants des Républicains. Il baisse aussi chez les 25-34 ans et les 50-64 ans. "Sa chute dans ces catégories, c'est la carte du regard des Français sur la question du pouvoir d'achat, qui se demandent en quoi les transformations macroniennes impactent leur niveau de vie", décrypte Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Six pas en avant, deux en arrière... La cote de popularité d'Emmanuel Macron est décidemment instable. Le président de la République perd deux points dans le baromètre Ifop de janvier pour Le Journal du dimanche, après avoir gagné 6 points de novembre à décembre.

