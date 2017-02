Popularité : Hollande perd un point, Cazeneuve chute de six

La cote de popularité de François Hollande a baissé d'un point à 19% et celle du Premier ministre Bernard Cazeneuve a reculé de 6 points à 44%, selon le baromètre mensuel Ifop publié par Le JDD ce dimanche. Le journal observe que pour la première fois depuis sa nomination à Matignon, le nombre de mécontents du Premier ministre (49%, + 3 points) dépasse celui des satisfaits (44%, – 6 points). 7 % ne se prononcent pas (+3). Pour le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi, Bernard Cazeneuve paie un "effet banlieue" et "le sentiment d’un effacement total" de l’ancien ministre de l’Intérieur, alors que les violences se multiplient en Seine-Saint-Denis.

Le Premier ministre perd 6 points auprès des sympathisants du Parti socialiste, 10 points auprès des sympathisants Les Républicains et 3 chez ceux du Front national, précise l'Ifop.

A l'Elysée, rien ne change, malgré la renonciation de François Hollande à un second mandat. Avec 80% de mécontents, un chiffre stable depuis le mois dernier, il reste le président le plus impopulaire de la Ve République.

Sondage réalisé en ligne et par téléphone du 10 au 18 février auprès d'un échantillon de 1.961 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.