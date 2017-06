Popularité en hausse pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Autre enseignement de ce sondage : les Français semblent toutefois avoir une perception floue de la réforme du code du Travail portée le gouvernement : 66% assurent en avoir entendu parler "mais vaguement", 22% "précisément" et 9% n'en ont "pas du tout entendu parler". Enfin, 36% se disent "plutôt opposés" à cette réforme, 31% y sont "plutôt favorables" et 33% "ne savent pas".

Sur la même période, la cote de popularité d'Edouard Philippe enregistre quant à elle une nette progression : 46% des sondés disent avoir "plutôt une bonne opinion" du Premier ministre, soit une progression de 13 points. Le pourcentage de mauvaises opinions est stable à 25%, et 29% ne se prononcent pas.

Seulement 27% des personnes sollicitées pour cette enquête disent avoir une "plutôt une mauvaise opinion" d'Emmanuel Macron (-3), et 20% ne se prononcent pas.

