La popularité d'Emmanuel Macron remonte en septembre

Emmanuel Macron a enrayé sa chute. Après deux mois successifs de dévissage (-10 points en juillet, -14 en août), la cote de confiance du président de la République remonte sensiblement dans le baromètre Ifop pour le JDD. Elle a gagné cinq points à 45% d'opinions positives : 39% des sondés se disent "plutôt satisfaits" (+3) et 6% sont "très satisfaits" (+2) du président de la République.

La progression du Président provient principalement des sympathisants de la droite et du centre : il gagne 17 points (63 %) chez les électeurs du MoDem, 23 points chez ceux de l'UDI (71 %), et 15 points chez ceux des Républicains (52 %).

Sans surprise, il est massivement rejeté par les sympathisants du Front national (84 % d'avis hostiles, + 1) et de La France insoumise (80 %, + 6).

La cote de popularité du premier ministre Edouard Philippe est quant à elle en hausse d'un point, à 48% d'opinions favorables, après avoir chuté de 9 points en août.

Cette enquête mensuelle a été menée en ligne et par téléphone entre les 15 et 23 septembre auprès d'un échantillon de 1989 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.