Popularité : Emmanuel Macron regagne deux points

La tempête est-elle passée ? Emmanuel Macron enraie la baisse de sa cote de popularité dans le baromètre mensuel de l'Ifop pour Le Journal du dimanche (JDD) avec deux points gagnés au mois d'avril. 'Après sa double prestation télévisée de la semaine dernière, Emmanuel Macron progresse dans l’opinion, passant de 42% à 44% de satisfaits par rapport au mois dernier", écrit le journal.

Alors que le chef de l'Etat avait fortement chuté au premier trimestre, passant de 52% en décembre à 42% le mois dernier, il a enregistré une remontée significative chez les retraités (+ 5), les personnes âgées (+ 7 chez les 65 ans et plus) et les sympathisants du MoDem (+ 6) et, dans une moindre mesure, des Républicains (+3).

C’est sans doute le signe que son attitude de fermeté face aux grévistes, aux zadistes et aux étudiants a porté", analyse Frédéric Dabi, directeur général-adjoint de l’Ifop.

La popularité du premier ministre, Edouard Philippe, augmente également de deux points, à 45%, tandis que le taux de mécontents passe, le concernant, de 54% à 50%.

Etude réalisée en ligne et par téléphone, du 12 au 21 avril, auprès d'un échantillon de 1949 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.