Popularité : Emmanuel Macron poursuit sa chute

Enquête réalisée auprès de 992 personnes, interrogées par internet les 13 et 14 septembre, selon la méthode des quotas.

Concernant les autres personnalités politiques, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot reste très populaire (43% d'adhésion), malgré une perte de 10 points. Avec 32% d'adhésion, Jean-Luc Mélenchon apparait comme le premier opposant au gouvernement. Suivent Jean-Yves Le Drian (29%), Marine Le Pen et Benoit Hamon, tous les deux à 24 %. Le premier Républicain (hors gouvernement) est Xavier Bertrand avec 21% d'adhésion.

Loi Travail, polémique de Villiers, critiques après l'ouragan Irma… Emmanuel Macron voit sa cote de popularité dégringoler en flèche, selon une enquête Odoxa pour l'Express, la presse régionale et France Inter. Ainsi 56% des Français estiment qu'il n'est pas un bon président de la République, soit une hausse de 15 points, par rapport à juin. C'est donc la première fois depuis le début du quinquennat que le chef d'Etat inverse la courbe… de sa popularité. Le désamour avec les sympathisants de gauche est particulièrement marqué : 67% ont un avis défavorable sur lui (-21 points).

