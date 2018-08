La popularité d'Emmanuel Macron à son plus bas niveau

La popularité d'Emmanuel Macron encaisse l'affaire Benalla : -5 points et plus que 27% de jugements positifs sur son action, contre 62% qui le juge négativement. Les principaux déçus ? Les sympathisants des Républicains (-18 points) et des socialistes (-4 points).

38% des Français interrogés affirment que l'affaire Benalla a fait changé la perception qu'ils avaient d'Emmanuel Macron en mal, contre 3% en bien et 48% pour qui cela n'a pas eu d'effet. 37% des Français jugent aussi qu'il s'agit d'une affaire d'Etat, contre 24% une crise politique et 28% un fait divers.

Edouard Philippe est lui épargné par la grogne.

Il se stabilise à 30% de jugements positifs.