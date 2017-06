Popularité : Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans le vert

Le couple exécutif est au sommet : selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD)., 64% des Français sont satisfaits du président et du Premier ministre : c'est deux points en plus pour Emmanuel Macron, six semaine après son élection, mais c'est surtout un bond de 9 points pour le Premier ministre, par rapport au mois dernier.

Dans le détail, 54% des sondés se disent "Plutôt satisfaits" d'Emmanuel Macron (50% en mai) et 10% "très satisfaits" (12% en mai). 23% se disent "plutôt mécontents" (+3%) et 12% sont "très mécontents" (+1%). 1% ne se prononce pas.

Côté Edouard Philippe, 59% des sondés se disent "plutôt satisfaits" (contre 50% en mai), 5% "très satisfaits" (stable), 24% "plutôt mécontents (+6%) et 8% "très mécontents" (+2%).

"Après l'attente bienveillante des débuts, Emmanuel Macron semble bénéficier d'une confiance prudente", commente Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Il observe que "la satisfaction porte sur des impressions, le mécontentement sur des mesures précises" (la hausse de la CSG et les "affaires" sont épisodiquement cités). Les jugements recueillis sur le Premier ministre sont, eux, marqués par un mélange de bienveillance et de prudence, explique l'Ifop.