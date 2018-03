La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis son arrivée à l'Elysée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’enquête tempère cependant ses mauvais résultats en effectuant la comparaison avec les anciens locataires de l’Elysée. Eux n’ont plus ne trouvaient pas grâce aux yeux des Français après dix mois d’exercice du pouvoir : François Hollande se trouvait par exemple à 35% de "bonnes opinions" en mars 2013, et Nicolas Sarkozy à 40% en mars 2008.

La chute est lourde également pour Edouard Philippe, qui perd 4 points en un mois (43% d’opinion favorable). Le Premier ministre touche également son plus bas niveau depuis son entrée à Matignon.

La baisse est particulièrement marquée dans les classes populaires. "Dans les catégories à bas revenus, la chute est vertigineuse" souligne La Tribune. "Seuls 21% des interrogés ont une opinion favorable pour l'ancien ministre de l'Economie, c'est 9 points de moins qu'en février et 25 points de moins qu'en décembre".

Emmanuel Macron a perdu un total de 12 points depuis décembre. 57% (+4) des personnes interrogées ont désormais une "mauvaise opinion" de lui, soit 12 points de plus en l'espace de trois mois.

Sale temps pour l’exécutif. En pleine période de forte contestation sociale, une étude révèle qu’Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire depuis son arrivée à l'Élysée. D’après un sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune , 40% seulement des Français ont une "bonne opinion" du chef de l’Etat.

