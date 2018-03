La popularité d'Emmanuel Macron s'effondre dans un nouveau sondage

Gros coup de froid sur l’exécutif. D’après un sondage YouGov pour Le HuffPost et CNews diffusé ce jeudi (qui intervient après d'autres études pointant la même tendance), Emmanuel Macron et Édouard Philippe n’en finissent plus de chuter dans l’opinion : ils sont crédités de 30% d’opinions favorables, avec une perte respective de 11 et 6 points de confiance. Le chef de l'Etat se retrouve à son niveau de popularité le plus faible depuis le début du quinquennat.

Le choc est rude, à gauche comme à droite.

Le président de la République perd ainsi 31 points de popularité auprès des sympathisants Les Républicains (24% d'opinions favorables). Mais il dévisse également sur sa gauche : perte de 13 points auprès des sympathisants PS, EE-LV (33% d'opinions favorables) et de 3 points auprès des sympathisants d'Extrême gauche (13% d'opinions favorables). Il perd même dans sa propre majorité (- 5 points, 85% d'opinions favorables).

Quant à Edouard Philippe, il perd six points en mars dont 23 points auprès des seuls sympathisants Les Républicains (27% d'opinions favorables).