La popularité d'Emmanuel Macron dégringole une nouvelle fois

La rentrée n'a pas réussi à Emmanuel Macron. Sa cote de popularité est passée de 34% de "satisfaits" en août à 29% en septembre, son score le plus bas depuis le début du quinquennat, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Avec cette nouvelle chute de 5 points, c'est 10 points que le président a perdu depuis juillet, rappelle le journal dominical. . "Le Président est extrêmement fragilisé dans sa relation avec les Français, note Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Il n'y a plus que son socle du premier tour de la présidentielle qui tient."

Les sondés critiquent notamment le président sur le pouvoir d'achat, le sort réservé aux retraités, et l'environnement. Il a ainsi perdu 12 points chez les sympathisants écologistes après la démission de Nicolas Hulot.

Preuve que la relation entre les Français et l'exécutif est compliquée : Édouard Philippe, qui était jusque-là plutôt épargné, suit la même pente et perd 6 points à 34%. Edouard Philippe atteint comme le président son plus bas niveau depuis le début du quinquennat.

Sondage réalisé en ligne et par téléphone, du 14 au 22 septembre, auprès d'un échantillon de 1.964 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.