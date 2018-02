La popularité d'Emmanuel Macron continue de baisser

Un président de la République en chasse un autre. Comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, Emmanuel Macron voit sa popularité irrémédiablement s'éroder, comme en témoigne le dernier sondage BVA et Orange pour RTL et La Tribune. Ainsi, 53% des Français ont une mauvaise opinion de lui, soit une hausse de 5 points en un mois. Les bonnes opinions baissent de 4 points (43%).

Cette baisse de popularité s'observe chez tous les électeurs (-5 chez les sympathisants PS, -2 chez les sympathisants LR…). Seuls les sympathisants En Marche ont une confiance quasi-aveugle envers le président de la République (98% de bonnes opinions).

En revanche, son discret Premier ministre s'en sort mieux : si son score de mauvaises opinions ne bouge pas (48%), celui des bonnes opinions grimpe de deux points (47%).