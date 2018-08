La popularité d'Emmanuel Macron baisse pour un sondage, remonte dans un autre

La popularité d'Emmanuel Macron encaisse l'affaire Benalla : -5 points et plus que 27% de jugements positifs sur son action, contre 62% qui le juge négativement. Les principaux déçus ? Les sympathisants des Républicains (-18 points) et des socialistes (-4 points).

38% des Français interrogés affirment que l'affaire Benalla a fait changé la perception qu'ils avaient d'Emmanuel Macron en mal, contre 3% en bien et 48% pour qui cela n'a pas eu d'effet. 37% des Français jugent aussi qu'il s'agit d'une affaire d'Etat, contre 24% une crise politique et 28% un fait divers.

Edouard Philippe est lui épargné par la grogne.

Il se stabilise à 30% de jugements positifs.

Le sondage Elabe sorti le même jour pour Les Echos et Radio Classique montre une légère reprise pour le Président de la République, qui gagne même 14 points chez les jeunes.