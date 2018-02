Pologne : le Premier ministre fait scandale en parlant d'"auteurs juifs" de la Shoah

Le Premier ministre est au coeur d'une polémique internationale depuis ce samedi. Lors de la Conférence de Munich pour la sécurité, il est revenu sur la loi polonaise votée en février, prévoyant des peines de prison pour quiconque laisserait entendre que la Pologne a été complice de l'Holocauste.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki était interrogé par un journaliste israélien, Ronen Bergman, qui lui a demandé s’il serait puni en Pologne en racontant l’histoire de membres de sa famille, déportés après avoir été dénoncés à la Gestapo par leurs voisins polonais.

"Evidemment, cela ne sera pas puni, on ne sera pas considéré comme un délinquant si l'on dit qu'il y a eu des auteurs polonais, comme il y a eu des auteurs juifs, des auteurs russes, des auteurs ukrainiens et pas seulement des auteurs allemands", a répondu le Premier ministre. "Bien sûr qu’il n’y aura pas de poursuites contre les gens qui disent qu’il y avait des auteurs polonais, car il y en avait. Mais nous ne pouvons mélanger auteurs et victimes car ce serait une insulte envers tous les Juifs et tous les Polonais qui ont tant souffert pendant la Seconde Guerre mondiale", a-t-il ajouté.

Plusieurs participants à l'échange ont dénoncé des propos "scandaleux", dont le Premier ministre israélien, présent également à la Conférence de Munich. "Les propos du Premier ministre polonais ici à Munich sont insultants. Il y a là un problème de compréhension de l'histoire et un manque de sensibilité à l'égard de la tragédie de notre peuple", a déclaré Benjamin Netanyahu. "Je compte bien en parler avec lui sur-le-champ", a-t-il dit.

Les Polonais refusent le recours à des formules comme "camps de la mort polonais", qui sous-entendent que la Pologne est responsable des camps d'extermination ouverts par les nazis sur son territoire, comme Auschwitz, Treblinka ou Sobibor. Si 3 millions des 3,2 millions de Juifs qui visaient en Pologne ont été exterminés pendant la guerre, ainsi que 1,9 millions de civils polonais non Juifs, le centre israélien Yad Vashem précise qu'entre 30.000 et 35.000 juifs ont été sauvés grâce à l'aide de Polonais et que 6.700 Polonais ont été qualifiés de "Justes parmi les Nations", soit le contingent le plus important d'un pays.