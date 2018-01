Pologne : large remaniement du gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Coupe de la Ligue: Nice frustré et éliminé par Monaco

A Wall Street, Nasdaq et S&P 500 enchaînent leur 6e record d'affilée

Ses détracteurs s'interrogent... Trump, une visite médicale et des spéculations sans fin

Ce remaniement intervient quelques heures avant un dîner entre Mateusz Morawiecki et le président de la commission européenne Jean-Claude Juncker. Les relations entre la Pologne et Bruxelles se sont très dégradées ces dernières années. En décembre, la Commission européenne a déclenché l'article 7 du traité de l'Union qui, en théorie, peut aller jusqu'à des sanctions contre un Etat-membre. Une procédure inédite contre la réforme judiciaire entamée par Varsovie, qui pourrait mettre un terme à l'indépendance de la justice.

Des têtes en guise de bonne volonté. Le nouveau Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, en poste depuis le 11 décembre dernier, a annoncé un large remaniement dont le départ de deux ministres importants du gouvernement : celui de la Défense, Antoni Macierewicz, et celui des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski. Les deux étaient connus pour leurs critiques acerbes contre l'Union européenne. En revanche, le ministre de la Justice Zbignew Ziobro, chargé de la réforme de la justice qui a provoqué la colère de Bruxelles, reste à son poste.

