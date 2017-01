Pollution : les véhicules les plus polluants interdits ce lundi à Paris

Avis aux véhicules les plus vieux/polluants, ils seront persona non grata ce lundi à Paris et dans la petite couronne, a annoncé ce samedi la préfecture de police. En clair, ce sont les véhicules qui disposent d'une vignette 5 qui seront interdits. Pour rappel, le dispositif de vignettes Crit'Air est en place depuis mi-janvier dans Paris.

En Ile-de-France, ce weekend est classé en pollution élevée, notamment aux particules fines et el temps ne devrait pas permettre une dispersion rapide des polluants.

De la même façon, la région lyonnaise est aussi impactée par la pollution. La circulation alternée est ainsi mise en place à Lyon et à Villeurbanne. "La situation devrait rester similaire avec un temps toujours froid et stable, favorable à l’accumulation de la pollution et à la poursuite de l’épisode" explique l’organisme chargé de la surveillance de qualité de l’air dans la région.