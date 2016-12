Pollution : stationnement gratuit jeudi à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Technologie: Pokémon Go en tête des recherches mondiales sur Google en 2016

"La Ville de Paris appelle tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à adapter leurs comportements, en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou l'utilisation de véhicules peu polluants", déclare le communiqué.

La Ville envisage d'autres mesures à venir, comme la gratuité des Autolib et des Vélib. Pour l'instant, pas de reprise de la circulation alternée.

Airparif, l'organisme qui surveille la qualité de l'air et la pollution en région parisienne, "prévoit demain un nouvel épisode de pollution atmosphérique aux particules, entraînant le déclenchement de la procédure d'information du public", explique la ville de Paris dans un communiqué.

A Paris, le stationnement résidentiel sera gratuit toute la journée de ce jeudi, à cause d'un nouvel épisode de pollution atmosphérique aux particules fines.

