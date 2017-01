Pollution : pas de gratuité dans les transports ce lundi

Pas de transports gratuits pour les Parisiens ce lundi, en dépit du fort taux de pollution en Ile-de-France et de la mise en place de la circulation alternée. Le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) a fait savoir qu'un "forfait antipollution" sera mis en place à la place. Un ticket unique, au prix de 3,80 euros, pour voyager de façon illimitée toute la journée, à Paris et en banlieue. "Ce tarif incitatif de 3,80 euros dont le principe est conforme à la loi de transition énergétique, est inférieur à ceux des forfaits jours actuellement en vigueur, compris entre 7,30 euros (zones 1-2) et 17,30 euros (zones 1-5)", précise la RATP, chargée d'appliquer cette demande, dans un communiqué.

Selon le Stif, le manque à gagner passera ainsi de 4 millions d'euros par jours de gratuité à 500 000 euros. La présidente de la région Valérie Pécresse (LR) estime que sans le financement de l'Etat, maintenir la gratuité des transports en publics est intenable. Elle accuse par ailleurs la maire de Paris Anne Hidalgo d'avoir permis une augmentation de la pollution à Paris en fermant les berges et créant ainsi des bouchons dans la ville.