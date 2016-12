Pollution à Paris : le seuil d’alerte devrait être dépassé vendredi

Le pic de pollution aux particules qui sévit en Ile-de-France depuis plusieurs semaines devrait atteindre un seuil critique vendredi 30 décembre, mais promet toutefois d'être "plus ponctuel et moins intense" que celui enregistré au début du mois.

D'après Airparif, l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air dans la région, la concentration en particules devrait dépasser "le seuil d’alerte" du public (80 microgrammes/m3) alors qu’elle atteignait ce jeudi le "seuil d’information" du public (50 µg/m3).

Pour répondre à ce seuil anormalement élevé, la préfecture de police de Paris a annoncé des mesures contraignantes afin de lutter contre ce pic de pollution. Il sera donc interdit vendredi 30 décembre d’utiliser le chauffage individuel au bois et la vitesse sera réduite de 20 km/h sur toutes les portions d’autoroute, voies rapides, routes nationales et départementales d’Ile-de-France. Par ailleurs, les services Vélib’ et Autolib’ seront gratuits à la journée pour les nouveaux usagers.

Jugeant ces mesures inadaptées et insuffisantes, la maire de Paris Anne Hidalgo a demandé à l'État "d’instaurer sans tarder la circulation alternée".

>>>> À lire aussi : Pourquoi Anne Hidalgo ne gagnera jamais sa guerre contre les pauvres qui persistent à entrer au volant (ou au guidon) dans Paris