Pollution : nouveau seuil d'alerte en Ile-de-France, Hidalgo pointée du doigt

C'est une nouvelle guerre des chiffres qui est lancée à Paris. La ville, tout comme la région Ile-de-France est visée par une alerte à la pollution ce samedi, notamment concernant les particules fines. Pas de vent, ni de pluie et donc une concentration en polluant qui peine à se dissiper…

Au même moment, un troisième rapport, commandé par la région, pointe du doigt une forte augmentation de la pollution à Paris depuis la fermeture des voies sur berges, décidée par la maire de Paris Anne Hidalgo.

"Les experts constatent que les émissions en matière d'oxyde d'azote ont augmenté au taux effarant de 53 % tandis que les particules fines ont enregistré une hausse de 49 % sur les quais hauts rive droite" note le Point. La faute aux bouchons qui se sont multipliés.

Faut-il donc voir un lien entre cette mesure et ce nouveau seuil de pollution ? Pierre Carli, médecin-chef du Samu de Paris, qui dirige le rapport se montre prudent. "Concernant la qualité de l’air, l’analyse des données publiées par Airparif est complexe, d’autant plus que la place des phénomènes météorologiques est importante dans les pics de pollution observés en particulier en décembre." Pour Valérie Pécresse, ce lien est évident et c'est un nouveau conflit qui s'organise contre la mairie socialiste.